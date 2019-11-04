شاهد: سلطة النقد تُوضّح آلية خصومات القروض من رواتب الموظفين





وأوضحت سلطة النقد، أنه يجب التعامل مع الموظفين الحاصلين على المدين أو تأجيل أقساط وفق نظام التعاقد الموقع بين الطرفين، إلى جانب عدم خصم عمولة للدفعة التي حولت من المستحقات.











رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، تعميماً للبنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشأن رواتب الموظفين الحكوميين، مشددةً على ضرورة خصم 50% من قيمة الدفعة المحولة.