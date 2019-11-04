الاحتلال الإسرائيلي يخطر بالاستيلاء على 66 دونماً شمال غرب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالاستيلاء على 66 دونماً من أراضي قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.



وأفاد بيان صادر عن مجلس قروي بيت دقو، بأن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني قرارات بالاستيلاء على 66 دونما من أراضي القرية، هي ذاتها المقام عليها جدار الفصل العنصري، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).