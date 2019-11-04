شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتوعية بمرض السكري

وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتوعية بمرض السكري
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية الحملة الوطنية للتوعية بمرض السكري تحت شعار "السكري والعائلة: السكري نمط حياة".

يأتي ذلك احتفالا بيوم السكري العالمي والذي يصادف 14 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، بالشراكة مع الجمعية الفلسطينية لأمراض الغدد الصم والسكري ومنظمة الصحة العالمية ومستشفى المطلع.

وقررت وزيرة الصحة د. مي الكيلة خلال فعاليات إطلاق الحملة استبدال إبر الأنسولين لمرضى السكري بنظام أقلام الأنسولين، وذلك تسهيلاً على المرضى، خصوصاً الأطفال منهم.

وأكدت الكيلة في كلمتها دعم الوزارة الكاملة لمرضى السكري، مشيرة إلى وجود برامج عديدة تهدف إلى مساعدة هؤلاء المرضى والتخفيف عنهم.

وجرى خلال إطلاق الحملة إضاءة مبنى وزارة الصحة باللون الأزرق الذي يرمز عالميا لمرض السكري إعلانا لانطلاق فعاليات شهر التوعية عن مرض السكري، وذلك بحضور ممثلين عن نقابة الاطباء ومستشفيات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بمرض السكري والأجهزة الأمنية والبلديات.

وقدم أطفال مرضى السكري من جمعية أصدقاء مرضى السكري عرضا غنائيا ومسرحيا هادفاً للتوعية عن مرض السكري.


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