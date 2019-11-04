دولي

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقاً في تهديدات باغتيال نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقاً في تهديدات باغتيال نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (سروجيم) الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين: إن الشرطة فتحت تحقيقاً في تهديدات باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضاف الموقع: أن نتنياهو تقدّم بشكوى ضد شخص عبر (فيسبوك) يدعى، "تسفيكا سبج"، نشر صورة له، (نتنياهو) معلقاً أمامه حبل مشنقة.

وكتب الإسرائيلي: شرطة "إسرائيل" استعدوا لتنظيم حركة المرور لجنازات بنيامين وسارة ويائير نتنياهو. شكرا".





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