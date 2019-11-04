الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقاً في تهديدات باغتيال نتنياهو





وكتب الإسرائيلي: شرطة "إسرائيل" استعدوا لتنظيم حركة المرور لجنازات بنيامين وسارة ويائير نتنياهو. شكرا".



















رام الله - دنيا الوطنقال موقع (سروجيم) الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين: إن الشرطة فتحت تحقيقاً في تهديدات باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأضاف الموقع: أن نتنياهو تقدّم بشكوى ضد شخص عبر (فيسبوك) يدعى، "تسفيكا سبج"، نشر صورة له، (نتنياهو) معلقاً أمامه حبل مشنقة.