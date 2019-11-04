الشيخ: الرئيس طلب الإسراع بإنجاز التوافق الوطني لإجراء الانتخابات تمهيداً لإصدار المرسوم

وأضاف: أن الرئيس عباس، ثمن جهد لجنة الانتخابات، وحملها موقفه الواضح والجلي لكافة فصائل العمل السياسي، وطلب الإسراع في إنجاز التوافق الوطني لإجراء الانتخابات، تمهيداً لإصدار المرسوم الرئاسي في مواعيد إجرائها.



وكان الرئيس عباس، استقبل مساء الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.



وأطلع رئيس اللجنة، الرئيس عباس على نتائج اجتماعاته في قطاع غزة، والتي أشار فيها إلى وجود تقدم.



وأكد الرئيس عباس أهمية استمرار جهود لجنة الانتخابات؛ للوصول إلى تذليل العقبات كافة، مشدداً على أهمية مواصلة ناصر لجهوده واتصالاته بهذا الشأن.

وقال الشيخ في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن الرئيس محمود عباس، أكد في اجتماعه مع د. ناصر، أن قرار إجراء الانتخابات، هو تعبير عن الإرادة السياسية في تعميق وتعزيز النهج الديمقراطي في مؤسسات الشعب الفلسطيني.