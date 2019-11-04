الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تسعة أشخاص وكيان مرتبطين بإيران

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على تسعة أشخاص وكيان مرتبطين بإيران، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقالت الوزارة: إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد على صلة بإيران، في الذكرى الـ 40 لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.



واستهدفت العقوبات، مجتبي خامنئي، نجل المرشدا لأعلى الإيراني، علي خامنئي.