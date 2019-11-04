شؤون فلسطينية

جامعة بوليتكنك فلسطين تحصل على عضوية جمعية مهندسي الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية

جامعة بوليتكنك فلسطين تحصل على عضوية جمعية مهندسي الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت جامعة بوليتكنك فلسطين إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيدها العلمي والمهني، حيث حصلت على عضوية جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية كفرع معتمد لها في فلسطين وقد تم الإعلان عن ذلك  على هامش المؤتمر الدولي الواحد والاربعون للجمعية في واشنطن نهاية الشهر المنصرم.

وفي معرض تعليقه عن اعتماد جامعة البوليتكنك قال الدكتور حسين عمرو، عضو الجمعية ومشرف الفرع الطلابي في الجامعة "أنّ هذا انجاز  يعزز من مستوى تمثيل الجامعة في المحافل الاكاديمية والمهنية العالمية".

ويأتي هذا الإنجاز ليشكل دعماً قوياً وتعزيزاً لمكانة فلسطين محلياً وعالمياً، كما وتصبح هذه الجمعية منصة عالمية ينطلق منها المهندس الفلسطيني وتساعده  على كسب ثقة سوق العمل المحلي والعالمي وتزيد من كفاءة المهندسين والعاملين في قطاع الطاقة وتقدم خدمات التدريب والاستشارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبديلة وادارة الطاقة وخدمات الطاقة والاستدامة .

كما وستساعد الجمعية الاعضاء المنتسبين للجمعية والمهندسين والطلاب على تمكينهم وتطوير مهاراتهم، ويسهم أيضاً في ضمان جودة التعليم التقني والهندسي في فلسطين .

هذا وسيقوم الطالب علي شاهين برفقة فريق عمل برئاسة الجمعية في جامعة بوليتكنك فلسطين القيام بتنفيذ مشاريع وأنشطة للطلبة والمجتمع المحلي .

ويجدر الذكر إلى أنّ  إنشاء جمعية مهندسي الطاقة (AEE) قد تم بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1977م، وهي جمعية مُتخصصة غير ربحية تهتم بمجال هندسة الطاقة، وإدراة الطاقة، والطاقة المتجددة والبديلة، وإنتاج الطاقة، وخدمات الطاقة والاستدامة، وتضم في عضويتها أكثر من 18000 ألف متخصص في 90 دولة، وتوفر دورات تدريبية وبرامج تمنح شهادات معترف بها عالمياً  وانضمت فلسطين الى عضويتها في عام 2016.

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