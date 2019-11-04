نقابة الصحفيين توجه تحذيراً شديد اللهجة ضد أي صحفي سيلبي دعوة الإدارة الأمريكية

وأكدت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها جادة جداً باتخاذ خطوات غير مسبوقة وإجراءات صارمة أقلها نشر أسماء المؤسسات الإعلامية التي رشحت بعض صحفييها وطردهم من النقابة، ونشر أسمائهم بقائمة سوداء هم ومؤسساتهم.

وأضافت: أنها ستتخذ قرارات تتناسب مع عملهم "الأسود" ضد أقدس مكان على وجه الأرض، عاصمتنا الأبدية القدس "سيدة المدن ودرة تاجها جوهر قضيتنا الوطنية وجوهر الصراع مع الاحتلال".



وقالت نقابة الصحفيين: إن التواطؤ مع الاحتلال وإدارة ترامب والتواطؤ ضد القدس جريمة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن قرارات النقابة مجرد التأكد من سفر أي أحد إلى هذه الدعوة المشبوهة في محتواها وموعدها وتحديها لإرادة شعبنا ولإرادة النقابة.

رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة الصحفيين اليوم الإثنين: إن بعض الصحفيين والصحفيات الذين تمت دعوتهم من قبل الإدارة الأميركية واعتذروا، أبلغوها أن عدداً من الصحفيين من غزة والضفة الغربية، سيكون سفرهم إلى الولايات المتحدة خلال الأيام أو الساعات القادمة، و"أنهم لم يلتزموا بقرار النقابة، أو اعتبروا أن القرار غير جدّي".