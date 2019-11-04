شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء يكشف قرارات جلسته الأسبوعية ويعلن موعد عطلة المولد النبوي

مجلس الوزراء يكشف قرارات جلسته الأسبوعية ويعلن موعد عطلة المولد النبوي
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس الوزراء، د. محمد اشتيه بالتقدم الهام الذي طرأ على إجراءات التحضير للانتخابات العامة والتوافق عليها.

وقال  في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الاثنين: "إن الرئيس يريد لهذه الانتخابات أن تتم، وهناك إرادة سياسية عند القيادة الفلسطينية لعقدها، ونحن نريد للإشعاع الديمقراطي في مجتمعنا الفلسطيني أن يعود كما كان عليه الحال، وأن تتوج العملية الانتخابية بحوار وطني تحت قبة البرلمان".

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية إنجاز الانتخابات في جميع أنحاء الوطن، بما في ذلك في مدنية القدس، وقال: "لقد أرسلنا رسائل عديدة لمختلف دول العالم من أجل إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ونحن مصممون على عقدها فيها"، موضحاً أن الانتخابات في المدينة المقدسة جرت في العام 1996، و2005 حسب الاتفاق.

وعلى صعيدٍ منفصل، أدان رئيس الوزراء الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة على الضفة الغربية، كما أدان اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وقال "إسرائيل أعلنت البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية، ونحن نعالج هذا الأمر محلياً ودولياً".

وأضاف: "نُدين كذلك اعتقال وزير القدس، والمضايقات الإسرائيلية على كل ما نقوم به في المدينة، فإسرائيل وبشكل ممنهج تعصف بالدولة الفلسطينية، وتعمل على تدمير حل الدولتين".

وحول أموال الضرائب، أوضح رئيس الوزراء، أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، مشدداً على أن الحكومة ستبقى وفية لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس محمود عباس.

وأشاد رئيس الوزراء بالنشاط الوطني الكبير فيما يتعلق بالمنتوج الوطني، والذي يتعلق باستراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، وإحلال الواردات سواء من المنتوج الزراعي أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الخفيفة وغير ذلك من المنتوجات في الاسواق الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء عن قيامه بزيارة إلى السويد الأسبوع المقبل، بتوجيات من سيادة الرئيس، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة على صعيد العلاقات الثنائية، تتويجاً لجهود السيد الرئيس على الساحة الدولية.

وتقدم المجلس بالشكر لماليزيا على قيامها برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى فلسطين. واعتبر أن هذه الخطوة تعبر عن استمرار الدعم الماليزي السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، وخطوة مهمة تعيد التأكيد على دعم ماليزيا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقرر المجلس ما يلي:

1. اعتماد النتائج الأولية التي قدمتها اللجنة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وتشكيل أربع لجان وزارية لمتابعة هذه التوصيات، لتقديم التوصيات النهائية في المجالات القانونية والمالية والبنية التحتية والاستثمار إلى مجلس الوزراء ووضع الآليات التنفيذية المناسبة وفق جداول زمنية محددة بهذا الخصوص.

2. الشراء المباشر لدواء لعلاج المرضى المصابين بمرض وراثي نادر.

3. تسديد جميع المستحقات من رسوم نقل طرق وضريبة أملاك لـ (130) هيئة محلية خلال هذا الشهر، وسيتم جدولة الديون بدفعات شهرية لباقي الهيئات المحلية الملتزمة بدفع أثمان المياه والكهرباء.

4. تعطيل المؤسسات يوم السبت الموافق 09/11/2019، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

5. تشكيل لجنة خاصة لوضع تصور لإحياء ومأسسته العمل التطوعي ووضع السياسات اللازمة بهذا الخصوص.

6. تكليف وزير الحكم المحلي ووزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس نقابة المهندسين بتقديم تصور مشترك بشأن مرجعية البناء الأخضر في فلسطين بما يشمل وضع الأسس والارشادات والسياسات الخاصة بهذا الإطار.

7. إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية العليا بالإشراف على مشاريع إنشاء القرى الذكية (التكنو بارك) في محافظات الوطن.

8. تشكيل لجنة خاصة من كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص لدراسة كافة التشريعات والقرارات والقضايا ذات العلاقة بالاسترداد الضريبي للمزارعين.

9. الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

10. إحالة كل من مشروع قانون معدل لقانون البيئة، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، والتشريعات الخاصة بجواز السفر الدبلوماسي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص.


أخبار ذات صلة

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– تشرين أول 2019

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– تشرين أول 2019

مركزٌ بأراضي 48: الحكومة الإسرائيلية أقرت مخطط القطار الهوائي بالقدس

مركزٌ بأراضي 48: الحكومة الإسرائيلية أقرت مخطط القطار الهوائي بالقدس

نقابة الصحفيين توجه تحذيراً شديد اللهجة ضد أي صحفي سيلبي دعوة الإدارة الأمريكية

نقابة الصحفيين توجه تحذيراً شديد اللهجة ضد أي صحفي سيلبي دعوة الإدارة الأمريكية

اللواء أبو بكر يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين

اللواء أبو بكر يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين

هيئة الأسرى: جهود أردنية حثيثة للافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي خلال يومين

هيئة الأسرى: جهود أردنية حثيثة للافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي خلال يومين

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

انتربول فلسطين يتسلم من الأردن مطلوباً للنيابة العامة

انتربول فلسطين يتسلم من الأردن مطلوباً للنيابة العامة

ملادينوف: بحثت مع الفصائل الفلسطينية بغزة آفاق الانتخابات التي &#34;طال انتظارها&#34;

ملادينوف: بحثت مع الفصائل الفلسطينية بغزة آفاق الانتخابات التي "طال انتظارها"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين

اللواء أبو بكر يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين

هيئة الأسرى: جهود أردنية حثيثة للافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي خلال يومين

هيئة الأسرى: جهود أردنية حثيثة للافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي خلال يومين

حماس: تشكيل لجان وطنية بكل المناطق التي تعاني من الاستيطان أصبح أولوية

حماس: تشكيل لجان وطنية بكل المناطق التي تعاني من الاستيطان أصبح أولوية

الخارجية والمغتربين تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لوقف مخططاتها الاستعمارية

الخارجية والمغتربين تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لوقف مخططاتها الاستعمارية

معايعة: تطوير المواقع الاثرية والسياحية بالريف الفلسطيني يساهم في صمود المواطنين

معايعة: تطوير المواقع الاثرية والسياحية بالريف الفلسطيني يساهم في صمود المواطنين

قوات الاحتلال تعتقل والدة أسير خلال زيارة نجلها

قوات الاحتلال تعتقل والدة أسير خلال زيارة نجلها

الاتحاد الأوروبي: كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تنتهي

الاتحاد الأوروبي: كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تنتهي

الخارجية الأردنية: تعهد إسرائيلي بالإفراج عن اللبدي ومرعي قبل نهاية الأسبوع

الخارجية الأردنية: تعهد إسرائيلي بالإفراج عن اللبدي ومرعي قبل نهاية الأسبوع

منوعات

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

عربي

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة

الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب