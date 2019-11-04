اللواء أبو بكر يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأثنين، من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري، في ظل تعنت السلطات الإسرائيلية الاستجابة لمطالبهم وإنهاءاعتقالهم الإداري.وأكد أبو بكر تدهور الوضع الصحي للأسير إسماعيل علي (30 عامًا) من قرية أبو ديس شرق القدس، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (104) أيام على التوالي، فيما يواصل الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عامًا) من قرية تل قضاءنابلس مضرب منذ (42) يومًا، وأحمد عمر زهران (42 عامًا) مضرب منذ (38) ونقلا إلى مستشفى "الرملة"، بالإضافة إلى الأسيرة الأردنية هبة أحمد اللبدي (34عامًا) من الأردن، المضربة لليوم (42) على التوالي.أقوال ابو بكر، جاءت خلال زيارته وطاقم من هيئة الأسرى عدد من منازل الأسرى والأسرى والمحررين في القدس ويطا.حيث زار ابو بكر والوفد المرافق، الأسير المحرر ضرغام الأعرج 40 عاما من بلدة السواحرة، بعد الإفراج عنه وقضاءه 19 عاما في الأسر، وكذلك زيارة الأسير المحرر جميل عوض 52 عاما من مدينة يطا، بعد 17 عاما من الاعتقال.كما تمت زيارة منزل أمين سر أقليم فتح في يطا وضواحيها الأسير نبيل أبو قبيطة المعتقل إداريا والقابع حاليا في سجن (ريمون)، وزيارة منزل المحرر وعضو المجلس التشريعي السابق زهران أبو قبيطة.كما زار أبو بكر والوفد المرافق، الاسيرين المحررين إياد ابو قبيطة وأمجد حماد زين، حيث أفرج عنهم بعد اعتقالهم الاداري لستة أشهر، وكذلك تقديم واجب العزاء بالحاج المرحوم علي القواسمي من الخليل والد الشهيدين أحمد ومراد القواسميوالأسيرين المحكومان بالمؤبد حسين وحسام القواسمي والمبعد محمود القواسمي، حيث شارك في تقديم واجب العزاء رئيس لجنة أهالي الأسرى سمير حسان، وجهاد القواسمي "ابو علي".