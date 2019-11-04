شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: جهود أردنية حثيثة للافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي خلال يومين

هيئة الأسرى: جهود أردنية حثيثة للافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي خلال يومين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي أكد أن الأردن بأعلى مستوياته يعمل جاهداً للإفراج عن المعتقلين الأردنيين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلية، الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي والأسير المريض عبد الرحمن مرعي خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأردن أكد أن المعتقلين سيعودان إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ولفتت الهيئة، أن الصفدي وفي تغريدة له عبر (تويتر) قال، "عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وتم اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".

وجاء الاتفاق اليوم بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

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