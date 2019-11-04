تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم





يتبع..







رام الله - دنيا الوطنطلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزّاز اليوم الإثنين، من فريقه الوزاري، تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.وقال الرزاز في تصريحات نقلتها قناة (الميادين): إن التعديل الوزاري يأتي تجاوباً مع متطلّبات المرحلة المقبلة.