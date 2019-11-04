تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم
رام الله - دنيا الوطن
طلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزّاز اليوم الإثنين، من فريقه الوزاري، تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.
وقال الرزاز في تصريحات نقلتها قناة (الميادين): إن التعديل الوزاري يأتي تجاوباً مع متطلّبات المرحلة المقبلة.
طلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزّاز اليوم الإثنين، من فريقه الوزاري، تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.
وقال الرزاز في تصريحات نقلتها قناة (الميادين): إن التعديل الوزاري يأتي تجاوباً مع متطلّبات المرحلة المقبلة.
يتبع..
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