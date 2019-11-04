انتربول فلسطين يتسلم من الأردن مطلوباً للنيابة العامة

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم المكتب الوطني لـ(انتربول) في دولة فلسطين من (انتربول) في المملكة الأردنية الهاشمية مساء اليوم الإثنين مطلوباً فاراً من وجه العدالة، وصادراً بحقه مذكرة قبض من النائب العام الفلسطيني.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات: إنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذوا بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استصدار تعميم دولي بحق أحد المواطنين الصادر بحقه مذكرة إلقاء قبض من النائب العام بقضايا مالية، وتبين أنه موجود بالأردن وتم القبض عليه وتسليمه من قبل القنوات الرسمية بين البلدين.



وأكد بأنه تم توقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه، موجهاً تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد، بضرورة العودة وتسليم انفسهم لتسوية أوضاعهم.