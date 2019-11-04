ملادينوف: بحثت مع الفصائل الفلسطينية بغزة آفاق الانتخابات التي "طال انتظارها"

ملادينوف في لقاء سابق مع حركة حماس بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف اليوم الإثنين: إنه عقد لقاءات "جيدة" في غزة مع الفصائل الفلسطينية.



وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه بحث مع الفصائل "آفاق الانتخابات التي طال انتظارها".



وتابع ملادينوف: أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وهناك الكثير من العقبات التي يجب التغلب عليها ولكنها ليست مستحيلة، آمل أن يقوم الجميع بدوره لتحقيق ذلك.



وكان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، زار القطاع اليوم عبر معبر بيت حانون/إيرز لعدة ساعات، والتقى خلالها عدداً من الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة حماس.