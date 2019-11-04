حماس: تشكيل لجان وطنية بكل المناطق التي تعاني من الاستيطان أصبح أولوية

استيطان في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الإثنين: إن مواصلة حكومة الاحتلال عدوانها على شعبنا بمصادرة آلاف الدونمات في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم، والاستيلاء عليها بغرض توسعة الاستيطان، جريمة تهدف لفرض حقائق على الأرض في خطوات متسارعة لتهويد "الضفة المحتلة".



وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: على ضرورة إطلاق حراك وطني شامل من أجل حماية الأرض ومنع جيش الاحتلال والمستوطنين من مصادرتها، فمهمة حماية الأرض يجب أن تكون أولوية فلسطينية شعبية ورسمية.



وتابعت الحركة: أن تشكيل لجان وطنية في كل المناطق التي تعاني من الاستيطان أصبح أولوية لوضع البرامج والخطط لمواجهة السرطان المنتشر في كل "أراضينا المحتلة".



كما حيت حركة حماس أبناء شعبنا المرابطين فوق أرضهم، مشيرة إلى أن "نشطاء المقاومة الشعبية وما أبدوه من بسالة في التصدي للمستوطنين في خلة حمد بمنطقة الأغوار، أظهر صورة الفلسطيني الثابت فوق أرضه وأن الكف الفلسطينية ستواجه مخرز الاستيطان بعزم وإرادة وتصميم لا ينكسر".