عريقات: إسرائيل نهبت 90% من الأغوار وحققت أرباحاً تقدر بـ450 مليون دولار

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية".



وأشار في مؤتمر صحفي عقب جولة نظمتها وزارة الإعلام الفلسطينية بالشراكة مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، لوسائل الإعلام، إلى إن "إسرائيل حققت أرباحا تقدر بـ 450 مليون دولار، جراء سياسة النهب والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الأغوار".



وأضاف: "الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن، هو محاولة إسرائيل فرض سياساتها وتبريرها بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين"، كما نقلت وكالة (الأناضول).



واتهم أمين سر اللجنة التنفيذية إسرائيل بالعمل على تعزيز الاستيطان في الأغوار، بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية.



وطالب عريقات، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قاعدة بيانات خاصة بسيطرة إسرائيل على الأراضي في الأغوار، مهما كان حجم الضغوطات التي يتعرض له المجلس من الإدارة الأميركية وغيرها.