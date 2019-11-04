دولي

نتنياهو: الأردن ستعيد سفيرها إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة

نتنياهو: الأردن ستعيد سفيرها إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو توصل إسرائيل لاتفاق مع الأردن بشأن إعادة سفير عمّان إلى تل أبيب، والأسيرين الأردنيين هبه اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع  التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الأثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية".

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، قال: إن "إسرائيل تعهدت، اليوم الاثنين، بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع".

وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الاتفاق جاء بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية الأردنية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

أخبار ذات صلة

وزيرة إسرائيلية تقرر تخصيص ثمانية ملايين شيكل لدعم سينما المستوطنات

وزيرة إسرائيلية تقرر تخصيص ثمانية ملايين شيكل لدعم سينما المستوطنات

إيران تبتز الأوروبيين وتُلوّح برفع &#34;التخصيب&#34; إلى أعلى مستوى

إيران تبتز الأوروبيين وتُلوّح برفع "التخصيب" إلى أعلى مستوى

نتنياهو: ملتزمون بهاتين الغايتين بخصوص إيران.. وأمريكا تدعمنا

نتنياهو: ملتزمون بهاتين الغايتين بخصوص إيران.. وأمريكا تدعمنا

تداعيات قضية شاحنة الجثث في بريطانيا تصل فيتنام

تداعيات قضية شاحنة الجثث في بريطانيا تصل فيتنام

الصين تُحذّر ماكرون من التدخل في ملف هونغ كونغ

الصين تُحذّر ماكرون من التدخل في ملف هونغ كونغ

مصرع 17 شخصاً جراء تحطم أتوبيس وسقوطه في نهر بنيبال

مصرع 17 شخصاً جراء تحطم أتوبيس وسقوطه في نهر بنيبال

نتنياهو يتهم الشرطة الإسرائيلية والنيابة بحياكة ملفات

نتنياهو يتهم الشرطة الإسرائيلية والنيابة بحياكة ملفات

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا لـ 86 ورئيس الوزراء يُحذر

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إثيوبيا لـ 86 ورئيس الوزراء يُحذر

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– تشرين أول 2019

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– تشرين أول 2019

اللواء أبو بكر يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين

اللواء أبو بكر يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين

هيئة الأسرى: جهود أردنية حثيثة للافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي خلال يومين

هيئة الأسرى: جهود أردنية حثيثة للافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي خلال يومين

حماس: تشكيل لجان وطنية بكل المناطق التي تعاني من الاستيطان أصبح أولوية

حماس: تشكيل لجان وطنية بكل المناطق التي تعاني من الاستيطان أصبح أولوية

الخارجية والمغتربين تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لوقف مخططاتها الاستعمارية

الخارجية والمغتربين تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لوقف مخططاتها الاستعمارية

معايعة: تطوير المواقع الاثرية والسياحية بالريف الفلسطيني يساهم في صمود المواطنين

معايعة: تطوير المواقع الاثرية والسياحية بالريف الفلسطيني يساهم في صمود المواطنين

قوات الاحتلال تعتقل والدة أسير خلال زيارة نجلها

قوات الاحتلال تعتقل والدة أسير خلال زيارة نجلها

الاتحاد الأوروبي: كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تنتهي

الاتحاد الأوروبي: كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تنتهي

منوعات

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

عربي

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة

الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب