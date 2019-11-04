نتنياهو: الأردن ستعيد سفيرها إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو توصل إسرائيل لاتفاق مع الأردن بشأن إعادة سفير عمّان إلى تل أبيب، والأسيرين الأردنيين هبه اللبدي وعبد الرحمن مرعي.



وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الأثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية".



وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، قال: إن "إسرائيل تعهدت، اليوم الاثنين، بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع".



وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الاتفاق جاء بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية الأردنية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.