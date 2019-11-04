الأوقاف: نبحث مع مصر سفر أهالي غزة لأداء العمرة عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

توجه وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب على رأس وفد من شركات الحج والعمرة بالمحافظات الجنوبية، وممثلين عن وزارة النقل والمواصلات "الخطوط الجوية الفلسطينية" إلى القاهرة للتباحث مع السلطات المصرية المختصة لتسهيل ترتيبات سفر المعتمرين من قطاع غزة إلى الديار الحجازية.



وأوضح أبو الرب أنه وبتعليمات من القيادة الفلسطينية ومن الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة سيتم بحث العديد من القضايا المهمة المتعلقة بسفر أهالي غزة؛ لأداء العمرة عبر الأراضي المصرية ومن خلال معبر رفح البري.



وبين أبو الرب انه تم في العام الماضي اتمام الاجراءات وتقديم

التسهيلات من قبل الأشقاء المصريين وبمتابعة من طاقم السفارة الفلسطينية بالقاهرة.



وأكد أبو الرب أن الرئيس محمود عباس، والقيادة يبذلون الجهود الكبيرة من أجل التسهيل على أبناء المحافظات الجنوبية وتمكينهم من السفر واداء العمرة؛ وذلك من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع جهات الاختصاص فى جمهورية مصر العربية.