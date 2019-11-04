وزيرة إسرائيلية تقرر تخصيص ثمانية ملايين شيكل لدعم سينما المستوطنات

وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، لأول مرة دعم الإنتاج السينمائي الإسرائيلي للمستوطنين السينمائيين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ريغيف، قولها: "صنعنا التاريخ، حان الوقت لسماع الأصوات المقبلة من مستوطنات الضفة التي تم إسكاتها على مدار السنوات".



وأضافت: "لقد وعدت وأنا أفي بوعدي، نحن نصنع التاريخ اليوم. ستدعم وزارة الثقافة والرياضة الإنتاج السينمائي الإقليمي في الشمال وللمرة الأولى في مستوطنات الضفة، ونأمل في المستقبل القريب في الجنوب أيضا".



وتابعت "ما بدأ مع تأسيس لجنة مراقبة عمل صناديق الأفلام مستمر الآن في تنفيذ الإصلاح الشامل الذي أدليت به في مجال السينما. يعطي الإصلاح فرصة متساوية لتلك الأصوات في الشمال والضفة".



ووفقا للقرار الذي قادته الوزيرة "سيتم تقديم دعم مخصص لإنتاج الأفلام في الشمال وللمرة الأولى في مستوطنات الضفة بمبلغ إجمالي وغير مسبوق يزيد عن 8 ملايين شيكل".