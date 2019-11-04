قوات الاحتلال تعتقل والدة أسير خلال زيارة نجلها

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنة كفاح عموري، والدة الأسير وسام حنون من أمام سجن (مجدو).



وأوضح نادي الأسير، أن اعتقال المواطنة عموري جاء أثناء توجهها لزيارة نجلها، بعد منع إدخال الملابس واحتجاج الأهالي أمام السجن، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).