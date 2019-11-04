الخارجية الأردنية: تعهد إسرائيلي بالإفراج عن اللبدي ومرعي قبل نهاية الأسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن "إسرائيل تعهدت، اليوم الاثنين، بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع".



وقال الصفدي في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الاتفاق جاء بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية الأردنية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.



وأضاف: "الحكومة الأردنية تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبد الله الثاني، لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق سراح اللبدي ومرعي مهما كلّف الأمر، وعملت الخارجية الأردنية وفق خطة متكاملة أقرها رئيس الوزراء عمر الرزاز".



وأكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي ومرعي إلى المملكة.