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غنيم: يطا لن تكون متضررة والمشروع يساهم في حل المشاكل البيئية والصحية

غنيم: يطا لن تكون متضررة والمشروع يساهم في حل المشاكل البيئية والصحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، في مكتبه اليوم برئيس بلدية يطا السيد شكري الردايدة وممثلين عن منطقة الحيلة لبحث الأعمال المطلوبة لتنفيذ مشروع خط واد السمن وبحث تخوفات أهالي يطا المتعلقة بالمشروع الى جانب بحث احتياجاتهم في مجال كميات مياه الشرب المخصصة لهم.

وقد أكد غنيم في بداية اللقاء على أهمية إدراك كافة الجهات المرتبطة بالمشروع لأهمية تنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة للخليل والذي يعد مشروعا وطنيا هاما تسعى سلطة المياه لتنفيذه لحل مشكلة تدفق المياه العادمة، آخذة بعين الاعتبار تقيم الجوانب البيئية والصحية للمشروع.

ونوه إلى أننا على تواصل مع كافة الجهات لضمان المضي بالعمل في المشروع دون حدوث إعاقات قد تؤدي الى تأخر العمل فيه أو ايقافه، مشيرا الى أن هذا المشرع يرافقه العمل بتنفيذ خط وادي السمن الذي رصدت سلطة المياه التمويل اللازم لتنفيذه والبالغ 30 مليون شيكل من موازنتها التطويرية حيث سيتم خلال الايام القليلة القادمة طرح العطاء الخاص به للمباشرة بالتنفيذ، وهذا يأتي انسجاما مع ماتم التوافق عليه مع اهالي يطا للتخلص من سيل المياه العادمة التي تمر في اراضيهم وتسبب مكرهة صحية وبيئية.

وأشار في حديثه إلى أن سلطة المياه تعي وتدرك الوضع الصعب الذي يعيشه اهلنا في يطا نتيجة توقف العمل بمشروع المياه الهام والذي تبلغ تكلفته المالية 18 مليون دولار نتيجة لانسحاب الوكالة الامريكية من تمويل المشروع قبل تشغيله ودون استكمال اعمال المشروع، الأمر الذي أدى الى تداعيات كبيرة وتأثر المواطنين
بذلك، الا أن سلطة المياه تسعى جاهدةً لتوفير التمويل لاستكمال الأعمال من خلال التواصل مع العديد من الجهات الداعمة حيث تفوق التكلفة 5 مليون دولار.

كما تطرق غنيم إلى احتياجات يطا المتعلقة بزيادة كميات المياه، والحاجة الى تنفيذ شبكة مياه لمنطقة الحيلة حيث أن الشبكة الحالية تعاني من الاهتراء والقدم، موضحاً ان سلطة المياه قد ادرجت مشروع الشبكة على الموازنة التطويرية للعام 2020، والتي حال اعتمادها يتم العمل بالاجراءات اللازمة، اما ما يتعلق بكميات المياه فإن سلطة المياه قد عملت جاهدة خلال فصل الصيف على زيادة الحصة المائية المخصصة ليطا والتي ساهمت في تحسن بسيط في حصة الفرد، وانها ستعمل على دراسة الحلول والخيارات الممكنة للعمل على تحسين هذه الكميات وزيادتها.

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