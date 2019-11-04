هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُعنّف أربعة أسرى أطفال ويعتدي عليهم أثناء اعتقالهم

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رام الله - دنيا الوطن

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، إفادات لأربعة أسرى قاصرين، يقبعون في معتقل (مجدو) يروون من خلالها تفاصيل اعتقالهم القاسية وظروف التنكيل بهم.



ومن الإفادات التي سجلها تقرير الهيئة، شهادة الأسير القاصر أسامة أبو ذيب من مخيم جنين، والذي جرى اعتقاله فجراً بعد أن هاجمته قوة من جيش الاحتلال، وطرحته أرضاً، وانهالت عليه بالضرب بوحشية، مما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح في رأسه وتحت عينيه، وبعدها تم نقله إلى حاجز الجلمة، وجرى احتجازه داخل ساحة لساعات وهو ينزف، وفيما بعد تم نقله إلى معسكر سالم لاستجوابه، ومن ثم إلى معتقل (مجدو) حيث يقبع الآن.



ونكلت قوات الاحتلال بالفتى قصي أبو الرب من بلدة جلبون قضاء محافظة جنين، بعد أن هاجمه عدد من أفراد حرس الحدود، وقاموا ببطحه أرضاً، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب واللكمات، مسببين له كدمات بجسده، نُقل بعدها لمركز توقيف (بتاح تكفا) لاستجوابه، حُقق معه لساعات، وهو مقيد اليدين والقدمين، ومن ثم نُقل إلى قسم الأسرى الأشبال في (مجدو).



كما وتم الاعتداء على الطفل محمود زيتون من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، بعد أن اقتحم عشرات الجنود منزله، وخلال اقتياده قاموا بجره لمسافات طويلة، وصولاً للجيب العسكري، وخلال تواجده بالجيب لم يسلم من الضرب والإهانة، نقل بعدها إلى مركز تحقيق (بتاح تكفا) وجرى زجه بالزنازين لمدة 7 أيام، حُقق معه خلالها لساعات طويلة.



أما عن الأسير الطفل قصي طه من بلدة بديا قضاء محافظة سلفيت، فقد جرى الاعتداء عليه بعد أن هاجمه عدد من جنود الاحتلال بالقرب من حاجز (اريئيل)، وانهالوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم وأعقاب بنادقهم، مسببين له العديد من الرضوض في جسمه، ومن ثم جرى نقله إلى مركز شرطة مستوطنة (اريئيل) لاستجوابه.