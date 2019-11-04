عباس زكي يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين فلسطين والمغرب





رام الله - دنيا الوطناستقبل عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية في مكتبة ظهر اليوم السفير محمد الحمزاوي سفير المملكة المغربية لدى فلسطين.في مستهل اللقاء رحب زكي بالسفير وأطلعه على زيارته الأخيرة للمغرب ولقائه لعدد من القيادات المغربية.وأعرب زكي عن تقديره العالي لعمق ومتانة العلاقات الثنائية الطيبة والوطيدة ما بين البلدين الشقيقين وموقف المغرب ملكا وحكومة وأحزاب من القضية الفلسطينية.كما أشاد بدور السفيرمحمد الحمزاوي في وضع هذه العلاقات في إطارها الصحيح.من جانبه أكد الحمزاوي حرص الملك محمد السادس ومكونات المملكة على استمرارية تعزيز التعاون الجاد والبناء ومساندة الشعب الفلسطيني في شتى المجالات، لا سيما على الصعيد السياسي والاقتصادي برعاية المغرب لصندوق القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حلمة في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.