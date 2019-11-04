شؤون فلسطينية

بدعوة من وزارة التنمية.. اللجنة الوطنية لإدارة الحالة تعقد اجتماعها الأول

بدعوة من وزارة التنمية.. اللجنة الوطنية لإدارة الحالة تعقد اجتماعها الأول
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الوطنيّة لإدارة الحالة اجتماعها الأول، اليوم الاثنين، في قاعة القدس بوزارة الاقتصاد في رام الله، بعد دعوة وجّهتها وزارة التنمية الاجتماعية، للمؤسّسات الممثّلة للجنة، التي تتكوّن من وزارات ومؤسّسات محليّة ودوليّة.

وافتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، جلسة الاجتماع، بالترحيب بممثّلي المؤسّسات المحليّة والدولية الحاضرين، مؤكّدًا أنّ الأولوية دائمًا للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحسين حياة المواطن، وتوفير العيش الكريم لدى فئات المجتمع المختلفة.

وبيّن أنّ الوزارة كانت تعمل مع الأسر والمواطنين بناء على العروض المقدّمة، والخدمات مبنية على هذه العروض، ولكن أصبح التوجه بناء على طلب الأسر واحتياجاتها.

وقال الديك إنّ الأسرة هي أساس صمود المجتمع، ولا بدّ من الجلوس مع كلّ أسرة والاستماع إليها، ومناقشتها، ومن ثمّ يتم تسجيل وضعها بعد تحليله، ومعرفة ماذا سيقدّم لها من خلال الشركاء، مضيفًا أنّ الأسر الفقيرة ليست عبئًا على المجتمع، أو حمولة زائدة، ولكن بعض العوامل أوصلتها إلى وضع معين، "ولكنها تمتلك رأس مال بشري لتطوّر وتحسّن وضعها".

وأكّد أنّ دور الوزارة لا يقتصر على توزيع المساعدات فقط، بل مدّ اليد دائمًا للأسر بما فيه الدعم النفسي لها، والخدمات الاجتماعية المختلفة، وأنّ العمل بحاجة إلى طرق ومنهجيّات جديدة للتعامل مع الأسر، وتسخير كل الإمكانيات لتطوير منهجيّة إدارة الحالة، وإعادة الأسر للإنتاج، وأن لا تكون بحاجة إلى أحد.

أمّا رئيس وحدة المشاريع في الوزارة، منال أبو رمضان، فقدّمت عرضًا عن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة، ومكوّناته، موضحة أنّه سيعيد الاعتبار للعمل الاجتماعي من خلال إدارة الحالة والسجل الاجتماعي.

وبيّنت أنّ النتائج المتوقعّة من المشروع تتمثّل في الحدّ من الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل، والقضاء على كافة أشكال التهميش والعنف والإقصاء الاجتماعي في المجتمع، وتعزيز تماسكه من خلال الأسرة، والقدرة على النهوض، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرات البشرية والمساواة في الوصول والحصول على الفرص، والعدالة والشفافية والموضوعية في تقديم الخدمات.

وقدّم منسّق مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة، زياد فرج، عرضًا عن منهجيّة إدارة الحالة، وهي إحدى مكوّنات المشروع الرئيسة، مبيّنًا أنّ ليس لها بعدًا تقنيًا فقط، بل يشمل تأهيل الطواقم للعمل ضمن المنهجية.

وقال إنّ بعض المشاكل التي تواجه المواطنين، تتمثّل في عدم قدرتهم على الوصول للخدمات، أو المعرفة عنها أيضًا، مضيفًا "لسنا موجودين لحلّ مشاكل الناس، بل لنساعدهم في جعلهم يحلوّها بأنفسهم".

وأشار إلى أهميّة وجود البوّابة الموحّدة في تبادل المعلومات بين المؤسّسات الشريكة، وتقديم الخدمات للمواطنين المستفيدين من خلالها، مضيفًا أنّ مسؤوليّة اللجنة الوطنيّة تكمن في إدارة الشبكة وتطوير الخدمات للمواطنين.

وتلت هذه العروض، مناقشات بين الحضور، أكدّوا خلالها على أهميّة سريّة المعلومات حول المستفيدين، ودعم الفقراء والمزارعين للحصول على دخل، وأهميّة الشراكات بين المؤسّسات وتحديد الأدوار لكل شريك، وتحديد وحصر المؤسّسات المشكّلة للجنة الوطنيّة، ومعايير الانضمام لها، وتحديث البيانات باستمرار.

يذكر أنّ وزارة التنمية الاجتماعية شاركت على مرّ السنين مع مختلف المانحين المساهمين في أنواع مختلفة من المساعدة ودعم المشاريع، مثل البنك الدولي، بناء على المهمة الأساسية للوزارة بمكافحة الفقر، والقضاء على جميع أشكال الإقصاء الاجتماعي، وتعزيز الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين خصوصًا الفقراء والضعفاء.

وتعتبر إدارة الحالة منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من أفراد وأسر، للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، وتلبية احتياجاتهم النمائيّة والطارئة باستقلاليّة وكرامة، وهي جزء من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة، المموّل من البنك الدولي.









أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والإسلامية بالضفة تؤكد على أهمية إنجاح الانتخابات وإزالة كل العقبات

القوى الوطنية والإسلامية بالضفة تؤكد على أهمية إنجاح الانتخابات وإزالة كل العقبات

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُعنّف أربعة أسرى أطفال ويعتدي عليهم أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُعنّف أربعة أسرى أطفال ويعتدي عليهم أثناء اعتقالهم

عباس زكي يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين فلسطين والمغرب

عباس زكي يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين فلسطين والمغرب

عشراوي تبحث مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين آخر المُستجدات

عشراوي تبحث مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين آخر المُستجدات

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تَرفض العودة للاغتيالات في غزة

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تَرفض العودة للاغتيالات في غزة

لجنة هيئة الأسرى في قطاع غزة تُناقش قضية رواتب الأسرى المحررين

لجنة هيئة الأسرى في قطاع غزة تُناقش قضية رواتب الأسرى المحررين

إغلاق محدود لمستشفى الكويت برفح.. لهذا السبب

إغلاق محدود لمستشفى الكويت برفح.. لهذا السبب

الشوا: المصارف جاهزة لتطبيق قانون &#34;فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين&#34;

الشوا: المصارف جاهزة لتطبيق قانون "فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُعنّف أربعة أسرى أطفال ويعتدي عليهم أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُعنّف أربعة أسرى أطفال ويعتدي عليهم أثناء اعتقالهم

بدعوة من وزارة التنمية.. اللجنة الوطنية لإدارة الحالة تعقد اجتماعها الأول

بدعوة من وزارة التنمية.. اللجنة الوطنية لإدارة الحالة تعقد اجتماعها الأول

عشراوي تبحث مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين آخر المُستجدات

عشراوي تبحث مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين آخر المُستجدات

لجنة هيئة الأسرى في قطاع غزة تُناقش قضية رواتب الأسرى المحررين

لجنة هيئة الأسرى في قطاع غزة تُناقش قضية رواتب الأسرى المحررين

الشوا: المصارف جاهزة لتطبيق قانون &#34;فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين&#34;

الشوا: المصارف جاهزة لتطبيق قانون "فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين"

قسم المناظير بمجمع ناصر الطبي يُطالب بدعمه بأجهزة إضافية

قسم المناظير بمجمع ناصر الطبي يُطالب بدعمه بأجهزة إضافية

أبو سيف: دعم الاحتلال لأفلام المستوطنين انتهاك صارخ للقيم الثقافية

أبو سيف: دعم الاحتلال لأفلام المستوطنين انتهاك صارخ للقيم الثقافية

محكمة الاحتلال تعقد جلسة للأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (42) يوماً

محكمة الاحتلال تعقد جلسة للأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (42) يوماً

منوعات

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

عربي

الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق