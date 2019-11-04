شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين آخر المُستجدات

عشراوي تبحث مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين آخر المُستجدات
رام الله - دنيا الوطن
بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الاثنين، مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين السيد جوليان ثوني، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وذلك في مقر المنظمة برام الله.

واطلعت عشراوي الضيف على آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض، بما في ذلك جرائم دولة الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا، وتحديها المتعمد للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته، وناقشت مع السفير، ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية مثل سويسرا، دوراً أكثر فعالية في لجم الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية الحقوق الفلسطينية المعترف بها من الشرعية الدولية. 

كما ناقشت عشراوي مع السفير السويسري جهود القيادة الفلسطينية الحثيثة لعقد الانتخابات التشريعية، وتذليل كل العقبات أمام هذا الاستحقاق الضروري، مؤكدة على تصميم القيادة الفلسطينية؛ لعقد الانتخابات باعتبارها سبيلاً لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعية الديمقراطية للمنظومة السياسية الفلسطينية.

في هذا السياق، شددت عشراوي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الفلسطينية، وشكرت سويسرا على الجهود التي تبذلها لدعم عقد الانتخابات وتحقيق المصالحة والارتقاء بالأداء الحكومي والرسمي، بما ينسجم مع التزامات فلسطين الدولية، وبما يشمل العمل على تعديل ومواءمة القوانين مع المعاهدات الدولية.

وأكد الطرفان نهاية اللقاء على العلاقات المتينة التي تربط فلسطين وسويسرا، والتي ترتكز في مجملها على القيم المشتركة للمجتمع الدولي، المستندة إلى القانون الدولي والدولي الإنساني.

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