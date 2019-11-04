المنظومة الأمنية الإسرائيلية تَرفض العودة للاغتيالات في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اقترح رئيس حزب (البيت اليهودي) الحاخام رافي بيرتس، خلال جلسة (كابينت) التي عُقدت أمس الأحد، العودة إلى سياسية الاغتيالات في قطاع غزة، لردع قادة (حماس).



ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فقد رفضت المنظومة الأمنية العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، كما أن بعض الوزراء، وصفوا اقتراح بيرتس، بالعودة للاغتيالات بالمقترح الشعبوي.



يُشار إلى أن اجتماع (كابينت)، استمر أكثر من خمس ساعات، ناقش خلالها حلولاً عدة لعلاج التوتر الأمني في الجنوب، تنوعت ما بين مطالب بتوسيع العمليات العسكرية الهجومية ضد القطاع، ومطالب بتوسيع التسهيلات الاقتصادية، لتحسين مستوى حياة السكان في قطاع غزة.