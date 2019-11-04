لجنة هيئة الأسرى في قطاع غزة تُناقش قضية رواتب الأسرى المحررين
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين بقطاع غزة، قضية رواتب الأسرى المحررين وسبل حلها، ودعم مطالب المعتصمين، والذين يطالبون بمساواتهم بمحرري المحافظات الشمالية، وكذلك حل مشكلة رواتب موظفي الهيئة والذين هم على رأس عملهم.
ناقشت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين بقطاع غزة، قضية رواتب الأسرى المحررين وسبل حلها، ودعم مطالب المعتصمين، والذين يطالبون بمساواتهم بمحرري المحافظات الشمالية، وكذلك حل مشكلة رواتب موظفي الهيئة والذين هم على رأس عملهم.
وتتكون اللجنة من وكيل مساعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة، ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية، بسام المجدلاوى، وعضوي اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة، مدير عام برنامج تأهيل الأسرى المحررين عاطف مرعى، ومدير عام وحدة الرقابة الداخلية، حسن قنيطة اليوم الاثنين.
وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة على أهمية مواصلة السعى لحل هذه المشكلة، وتمنت اللجنة من الحكومة الفلسطينية، تعديل نسبة الصرف لهذا الشهر، حسب وعودات جهات مطلعة.
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