لجنة هيئة الأسرى في قطاع غزة تُناقش قضية رواتب الأسرى المحررين





وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة على أهمية مواصلة السعى لحل هذه المشكلة، وتمنت اللجنة من الحكومة الفلسطينية، تعديل نسبة الصرف لهذا الشهر، حسب وعودات جهات مطلعة.

وتتكون اللجنة من وكيل مساعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة، ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية، بسام المجدلاوى، وعضوي اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة، مدير عام برنامج تأهيل الأسرى المحررين عاطف مرعى، ومدير عام وحدة الرقابة الداخلية، حسن قنيطة اليوم الاثنين.