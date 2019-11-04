إغلاق محدود لمستشفى الكويت برفح.. لهذا السبب

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خاص دنيا الوطن

أكد طلعت برهوم، الإداري في مستشفى الكويت التخصصي بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، بأنه سيتم إغلاق المستشفى في فترة الليل، من التاسعة ليلاً وحتى الثامنة صباحاً، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين، ولمدة شهر، وقابل للتجديد.



وعزا برهوم في تصريح لـ"دنيا الوطن"، سبب إغلاق المستشفى، إلى الوضع المالي السيئ، الذي تمر به المستشفى في الآونة الأخيرة.



وأشار الإداري في المستشفى، إلى أنه سيتم فتح أبواب المستشفى عند الساعة الثامنة صباحاً، وحتى التاسعة ليلاً، في جميع أيام الأسبوع بكامل طاقتها وأقسامها وكوادرها.