الشوا: المصارف جاهزة لتطبيق قانون "فتح الأم حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين"

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن محافظ سلطة النقد، السيد عزام الشوا، إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً بقانون يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.



وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جهوزية سلطة النقد والمصارف لتطبيق القرار بقانون، مشيراً إلى أن التعليمات رقم (8) لسنة 2009 بخصوص فتح الحسابات وإغلاقها الصادرة عن سلطة النقد، قد حددت بشكل مفصّل آليات فتح الحسابات للقُصر أو لمصلحتهم أو لمنفعتهم.



وأشار الشوا إلى أنه ومع صدور هذا القانون، أصبح متاحاً لكلا الوالدين فتح حسابات مصرفية لأبنائهم القصر، موضحاً أن المصارف، ستقوم مباشرة بتنفيذ نص القرار بقانون.



وتقدم المحافظ بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا القانون، ولرئيس الوزراء د. محمد اشتية؛ لتنسيب الحكومة القرار بقانون للرئيس، مؤكداً على أن ذلك سيعزز من مكانة المرأة الاقتصادية، وسيعمل على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.