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الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية
عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أن مواجهة الاحتلال ووحشيته في الأراضي الفلسطينية، تتطلب توحيد الصف الفلسطيني، والمضي في المصالحة، فهي السبيل لتماسك الأشقاء، ومواصلة نضالهم حتى استعادة حقوقهم.

وقال الطراونة، في بيان صادر عن مجلس النواب، تزامناً مع الذكرى 102 لـ (وعد بلفور) المشؤوم: "إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، سيبقى متمسكاً بثوابته في دعم الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن القدس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأشار إلى أن ذكرى (وعد بلفور) المشؤوم، وإذ تمر على الأمة العربية والإسلامية، وهي في انقسامات وحالٍ صعب، تتطلب توحيد المواقف والتنسيق المستمر، لكي تبقى قضية فلسطين حاضرة على أجندة القرار العربي والإسلامي، حيث لا تتقدم عليها بالأهمية والأولوية، أي قضية أخرى، فهي مفتاح السلام، ومدخل لحل أزمات المنطقة، وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

وشدد الطراونة على أن مجلس النواب، سيواصل وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، مشدداً على دعم المجلس لكل الإجراءات والخطوات الرسمية الهادفة إلى الإفراج عن المعتقليّن الأردنييّن، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.

ودعا قوى العالم، ومراكز التأثير فيه، إلى الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

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