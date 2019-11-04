نتنياهو: ملتزمون بهاتين الغايتين بخصوص إيران.. وأمريكا تدعمنا



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة أخرى: "يمكن ملاحظة ذلك، وفي نفس المقدار نحن ملتزمون بمنع إيران من التموضع عسكرياً على امتداد حدودنا، خاصة في سوريا، ونتخذ الإجراءات المناسبة من أجل إحباط ذلك".



وشدد نتنياهو على أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعتمد الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية عل إيران هي سياسة صحيحة، معرباً عن سعادته لتشديدها مؤخراً من خلال فرض المزيد من العقوبات.



وقال: "أعلم أنه يوجد لذلك تأثير واضح على القدرة الإيرانية على تمويل عدوانها".

وأكد نتنياهو على أن وجود إسرائيل في قلب الشرق الأوسط، ساهم بعدم تمكن إيران من تحقيق انتصاراتها في مجال السلاح النووي.