دولي

نتنياهو: ملتزمون بهاتين الغايتين بخصوص إيران.. وأمريكا تدعمنا

نتنياهو: ملتزمون بهاتين الغايتين بخصوص إيران.. وأمريكا تدعمنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده ملتزمة بغايتين، أولهما: منع إيران من تطوير الترسانة النووية، وثانيهما: منعها من احتلال الجزء الخاص بنا في الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الاثنين: "نتعاون مع الولايات المتحدة بطرق كثيرة، ومن بينها طرق لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها هنا، من أجل تحقيق هاتين الغايتين، اللتين لا نزال نسعى إلى تحقيقهما"، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري، لأنه إذا حصلت إيران على مرادها سينهار الشرق الأوسط، على حد تعبيره. 

وأكد نتنياهو على أن وجود إسرائيل في قلب الشرق الأوسط، ساهم بعدم تمكن إيران من تحقيق انتصاراتها في مجال السلاح النووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة أخرى: "يمكن ملاحظة ذلك، وفي نفس المقدار نحن ملتزمون بمنع إيران من التموضع عسكرياً على امتداد حدودنا، خاصة في سوريا، ونتخذ الإجراءات المناسبة من أجل إحباط ذلك".

وشدد نتنياهو على أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعتمد الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية عل إيران هي سياسة صحيحة، معرباً عن سعادته لتشديدها مؤخراً من خلال فرض المزيد من العقوبات.

وقال: "أعلم أنه يوجد لذلك تأثير واضح على القدرة الإيرانية على تمويل عدوانها".

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