دولي

تداعيات قضية شاحنة الجثث في بريطانيا تصل فيتنام

تداعيات قضية شاحنة الجثث في بريطانيا تصل فيتنام
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت الشرطة الفيتنامية ثمانية أشخاص؛ للتحقيق معهم بخصوص وفاة 39 شخصاً، داخل حاوية شاحنة في منطقة (إسكس) قرب لندن، في بريطانيا نهاية الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فيتنامية، أن الشرطة، بدأت تحقق مع ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم بتنظيم شبكة لإرسال المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى ثلاثة من المشتبه بهم من منطقة نغيان شمالي فيتنام، وهي المنطقة التي قدم منها 21 مواطناً إلى بريطانيا وجدت جثثهم في الشاحنة.

وفي بريطانيا، تم إيقاف خمسة أشخاص في وقت سابق على خلفية هذا الحادث، الذي راح ضحيته 39 شخصاً فيتنامياً.

وكانت الشرطة في مقاطعة (إسكس) البريطانية، قد قالت الشهر الماضي: "إن الأشخاص، الذين عثر على جثثهم قرب العاصمة لندن، يحملون الجنسية الصينية، وبينهم رجال ونساء، وفي وقت لاحق تبين أنهم من فيتنام.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد تعهد بالعمل مع شرطة مقاطعة (إسكس) لمعرفة الحقيقة وراء واقعة العثور على جثث 39 شخصاً داخل حاوية بالقرب من العاصمة لندن، كما وصف هذا الحادث بـ "المأساوي والمفزع".

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