الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القيادة العامة للجيش المصري، عن مقتل 83 مسلحاً منذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال سلسلة مداهمات، نفذتها القوات المسلحة والشرطة.



وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية: "إن جهود القوات المسلحة والشرطة، أسفرت خلال الفترة من 28 أيلول/سبتمبر الماضي، ولغاية اليوم، عن تدمير 14 مخبأ وملجأ ونفقين استخدمتها العناصر المسلحة، بالإضافة إلى تدمير 115 آلية (عربة دفع رباعي)، و33 سيارة، و93 دراجة نارية تابعة لهم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما أسفرت العمليات، بحسب البيان، عن القضاء على 77 مسلحاً و6 آخرين شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على عشرات من قطع الأسلحة بشمال ووسط سيناء.



وأكد، أنه تم اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة، تمت زراعتها من قبل العناصر المسلحة؛ لاستهداف القوات المسلحة" مشيراً إلى أنه تم القبض على 61 فرداً من العناصر المسلحة، والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.



كما تم ضبط العشرات من قطع الأسلحة والمعدات والقبض على 4707 أفراد من جنسيات مختلفة، في محاولة للهجرة غير الشرعية، من قبل قوات حرس الحدود.