قسم المناظير بمجمع ناصر الطبي يُطالب بدعمه بأجهزة إضافية





وتعليقاً على ما تقدم، أكد الشاعر على ذلك بقوله: "جهاز واحد لا يكفي، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الطواقم الطبية العاملة بالقسم وعلى المرضى، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير موعد العمليات، نتيجة قلة الأجهزة وكثرة الحالات".



رام الله - دنيا الوطنطالب الدكتور علاء الشاعر، رئيس قسم المناظير بمجمع ناصر بخانيونس، بتوفير الإمكانيات والدعم اللازم لقسم المناظير لتطوير الأجهزة، بما يسمح بتقديم الخدمة المناسبة للمريض، دون الحاجة إلى تحويله للعلاج في الخارج.وذكر الشاعر، أن عدد عمليات المنظار التي أجرتها الطواقم الطبية فى القسم منذ بداية العام 2019 حتى اللحظة (٧١٦) عملية بما يزيد عن 60 عملية شهريًا، تتنوع ما بين منظار للمعدة ومنظار للقولون ومنظار للرئة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأكد الشاعر، أن قسم المناظير من الأقسام المهمة في مجمع ناصر الطبي، الذى يقوم بالكشف عن الأمراض الخفية التي لا تظهر بالتصوير، بالإضافة إلى أخذ العينات للفحص النسيجي.وأوضح: أن المريض يلجأ لإجراء المنظار للكشف عن الأمراض التي لا يمكن تشخيصها عن طريق الفحوصات المخبرية أو تصوير الأشعة أو صور التلفزيون، وذلك من أجل التشخيص الدقيق، وأخذ عينات لإثبات المرض أو نفيه.ونوه الشاعر في حديثه عن القولون قائلًا: " يُعد القولون من الأمراض المنتشرة عالميًا، وعمل منظار القولون ضروري لكل من تجاوز الخمسين عاماً من عمره للكشف عن سرطان القولون المبكر والحد منه".كما ويتم متابعة الأمراض المزمنة عن طريق عمل منظار دوري للمريض، حتى لا ينتقل المرض لمراحل أخرى، وبعد العملية يتوجه المريض إما إلى طبيب الباطنة أو الجراحة لتقلي العلاج المناسب.وأشار الشاعر الى إحدى الحالات التي واجهته خلال عمله في مجمع ناصر الطبي، كانت تعاني من عدم القدرة على بلع الطعام ونقص حاد في الوزن، وبعد إجراء عملية المنظار، تبين وجود امتداد الجزء الأسفل من المريء وتسمى هذه الحالة بـ (الأكليزيا) وهي تتطلب تدخلاً جراحياً، حيث تم إجراء العملية للمريض، وتلقى الرعاية الصحية، وتعافي بحمد الله بشكلٍ كامل، وعاد إلى الوضع الطبيعي".ويذكر، أن قسم المناظير في مجمع ناصر الطبي، يقدم خدمته للمحافظات الجنوبية من قطاع غزة، ويتعامل مع الحالات الطارئة التي يتم تحويلها من مستشفى غزة الأوروبي.