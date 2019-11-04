أبو سيف: دعم الاحتلال لأفلام المستوطنين انتهاك صارخ للقيم الثقافية

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رام الله - دنيا الوطن

قال د.عاطف أبو سيف وزير الثقافة: إن تخصيص حكومة الاحتلال ملايين الشواقل لدعم أفلام المستوطنين، يعتبر انتهاك صارخ للقيم الثقافية وتكريس غير مسبوق لسياسة الاستيطان المرفوض محلياً ودولياً، والذي لا يستند لأي أساس قانوني أو انساني، فهذه البلاد بكل تلالها وجبالها ووديانها وآثارها تحتفي بتاريخ واحد هو التاريخ الكنعاني الفلسطيني.



وأضاف: أن تلك الأصوات التي تسعى الحكومة الاسرائيلي لاطلاقها من المستوطنات، عبر القطاع السينمائي، ليست سوى أصوات تعبر عن الكراهية والحقد، وتحارب الفلسطيني الطفل والمرأة والشيخ بلا تمييز، وتقطع الطريق الذي هو حق للفلسطيني، مشيراً إلى أن العالم قادر على التمييز بين الحقيقة والخيال، وبين اصحاب الحق والمزيفين.



وقال أيضاً: إن هذا النهج الاسرائيلي يندرج ضمن سياسة حكومة الاحتلال المبنية على التهويد وتكريس الكراهية وجزء من حملة ممنهجة ومستمرة في التزوير والسطو على كل ما هو فلسطيني، ومكونات الحضارة التي تشير إلى الفلسطينيين؛ أصحاب الأرض وعشاقها والمرابطين الصامدين فيها.