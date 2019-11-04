محكمة الاحتلال تعقد جلسة للأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (42) يوماً

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في (عوفر) اليوم الاثنين، جلسة للأسير مصعب الهندي، المضرب عن الطعام منذ (42) يوماً، وذلك ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته ستة شهور.



وقال نادي الأسير: إن الأسير الهندي والبالغ من العمر (29 عاماً)، اُعتقل في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وهو أسير سابق، اعتقل عدة مرات، حيث وصل مجموع الاعتقالاته الإدارية الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله (24) أمر اعتقال إداري، علماً أنه خاض العام الماضي، إضراباً عن الطعام، استمر لمدة (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه عام 2018.



وإلى جانب الأسير الهندي، يواصل الأسرى إسماعيل علي من بلدة أبو ديس إضرابه منذ (104) أيام، والأسير أحمد زهران منذ (44) يوماً، والأسيرة هبة اللبدي منذ (42) يوماً، ويعقوب حسين من مخيم الجلزون مضرب منذ ستة أيام، رفضاً لعزله في معتقل (مجيدو).