الأسير يعقوب حسين من الجلزون يدخل يومه السادس من الإضراب عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب حسين (27 عاماً) من سكان مخيم الجلزون، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقه منذ 21 يوماً، بالإضافة لاعتقاله إدارياً للمرة الثانية.



والأسير حسين معتقل إداري في سجون الاحتلال منذ 20/4/2019، وكانت محكمة الاحتلال، قد أصدرت بحقه حكماً بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، تم تجديدها لـستة أشهر أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وكان الأسير قد أرسل رسالة لذويه، يعلن فيها إضرابه عن الطعام مع محاميه الذي زاره للمرة الأولى بعد 17 يوماً من العزل الانفرادي، مؤكداً أن هذا الإضراب هدفه وقف الأحكام الجائرة التي تمارس بحقه من حكم إداري وعزل، كانت سلطات الاحتلال قد أقرته لمدة ستة أشهر كاملة.



والأسير حسين معتقل للمرة الرابعة، بمجموع أربع سنوات من الأسر، حكم فيهم مرتان بأحكام ثابتة، ومرتان بالحكم الإداري، وفي المرة الأخيرة نقله الاحتلال من سجنه في مستوطنة (عوفر) المقامة على أراضي محافظة رام الله، إلى العزل الانفرادي في (سجن الرملة) ومن ثم (مجدو)، وكما أوضح في رسالته بأن عملية النقل هذه، جاءت من أجل الضغط عليه، وإرهاقه نفسياً.