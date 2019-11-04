(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب





وقد شملت الاجراءات التي تم تبنيها، والتي أدت للحل، التعديلات التي سيتم إدخالها على رواتب الوكالة في أعقاب الزيادات الأخيرة التي حصل عليها معلمو المدارس الحكومية في المملكة الأردنية، وأيضا قرار الإدارة بإجراء مسح فوري للرواتب لتقييم مدى تأثير القرارات الأخيرة للحكومة الأردنية على الرواتب في (أونروا).





وكان قد تم التوصل في وقت سابق من الأمس لاتفاق مماثل مع اتحاد الرئاسة العامة لـ (أونروا) بعمان.



وقال المفوض العام لـ (أونروا): بيير كرينبول: إن "الوكالة اتخذت خطوات مهمة لصالح الموظفين في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات مالية كبيرة" وأضاف " وأود على وجه التحديد أن أشكر وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي الذي كان التزامه ودعمه الشخصي غير العاديين سببا رئيسا في الحل الإيجابي لهذا الوضع. كما أشكر أيضا المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان على وساطته وعلى الدور الهام للغاية الذي لعبه طوال فترة المناقشات".



وكان للجهود الكبيرة المشتركة من قبل إدارة (أونروا) واتحادات العاملين المحليين والحكومة الأردنية، إلى جانب التزام كافة الأطراف بحقوق وكرامة لاجئي فلسطين، سببا في إبقاء التركيز في المناقشات على استمرارية الخدمات الإنسانية الحيوية وعلى المسؤولية تجاه المانحين وعلى رفاه لاجئي فلسطين.



وأضاف كرينبول: "نحن ممتنون للغاية لكافة أولئك الذين لعبوا دورا إيجابيا وسمحوا لنا أن نبتعد عن نقاط الخلاف. وفي أي إضراب، فإن الأثر المحتمل على رفاه اللاجئين يكون ثقله كبيرا علينا – إن تلبية احتياجاتهم هي الأولوية لدى (أونروا). ونود الآن أن نعمل على ضمان أننا جميعا سنعود إلى التركيز على مسؤولياتنا تجاه لاجئي فلسطين وتجاه ضمان أن تبقى كافة الخدمات الحيوية مستمرة بدون انقطاع".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، التوصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين والذي أفضي إلى إنهاء الإضراب العمالي.