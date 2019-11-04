عربي

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، التوصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين والذي أفضي إلى إنهاء الإضراب العمالي.

وقد شملت الاجراءات التي تم تبنيها، والتي أدت للحل، التعديلات التي سيتم إدخالها على رواتب الوكالة في أعقاب الزيادات الأخيرة التي حصل عليها معلمو المدارس الحكومية في المملكة الأردنية، وأيضا قرار الإدارة بإجراء مسح فوري للرواتب لتقييم مدى تأثير القرارات الأخيرة للحكومة الأردنية على الرواتب في (أونروا). 

وكان قد تم التوصل في وقت سابق من الأمس لاتفاق مماثل مع اتحاد الرئاسة العامة لـ (أونروا) بعمان.

وقال المفوض العام لـ (أونروا): بيير كرينبول: إن "الوكالة اتخذت خطوات مهمة لصالح الموظفين في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات مالية كبيرة" وأضاف " وأود على وجه التحديد أن أشكر وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي الذي كان التزامه ودعمه الشخصي غير العاديين سببا رئيسا في الحل الإيجابي لهذا الوضع. كما أشكر أيضا المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان على وساطته وعلى الدور الهام للغاية الذي لعبه طوال فترة المناقشات".

وكان للجهود الكبيرة المشتركة من قبل إدارة (أونروا) واتحادات العاملين المحليين والحكومة الأردنية، إلى جانب التزام كافة الأطراف بحقوق وكرامة لاجئي فلسطين، سببا في إبقاء التركيز في المناقشات على استمرارية الخدمات الإنسانية الحيوية وعلى المسؤولية تجاه المانحين وعلى رفاه لاجئي فلسطين.

وأضاف كرينبول: "نحن ممتنون للغاية لكافة أولئك الذين لعبوا دورا إيجابيا وسمحوا لنا أن نبتعد عن نقاط الخلاف. وفي أي إضراب، فإن الأثر المحتمل على رفاه اللاجئين يكون ثقله كبيرا علينا – إن تلبية احتياجاتهم هي الأولوية لدى (أونروا). ونود الآن أن نعمل على ضمان أننا جميعا سنعود إلى التركيز على مسؤولياتنا تجاه لاجئي فلسطين وتجاه ضمان أن تبقى كافة الخدمات الحيوية مستمرة بدون انقطاع".

أخبار ذات صلة

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

&#34;BDS المغرب&#34; تدعو لمقاطعة مؤتمر تشارك فيه إسرائيل

"BDS المغرب" تدعو لمقاطعة مؤتمر تشارك فيه إسرائيل

تحقيق جديد مع عُمر البشير بـ &#34;انقلاب 1989&#34;

تحقيق جديد مع عُمر البشير بـ "انقلاب 1989"

رئيس الوزراء المصري يكشف الأسباب الثلاثة لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد

رئيس الوزراء المصري يكشف الأسباب الثلاثة لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد

وزير الأوقاف السوداني يوجه دعوة ليهود بلاده ويستثي مغتصبي الأرض الفلسطينية

وزير الأوقاف السوداني يوجه دعوة ليهود بلاده ويستثي مغتصبي الأرض الفلسطينية

الاردن: انهاء اضراب العاملين بـ (أونروا) بعد رفع رواتبهم 100 دينار

الاردن: انهاء اضراب العاملين بـ (أونروا) بعد رفع رواتبهم 100 دينار

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

أبو سيف: دعم الاحتلال لأفلام المستوطنين انتهاك صارخ للقيم الثقافية

أبو سيف: دعم الاحتلال لأفلام المستوطنين انتهاك صارخ للقيم الثقافية

محكمة الاحتلال تعقد جلسة للأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (42) يوماً

محكمة الاحتلال تعقد جلسة للأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (42) يوماً

الأسير يعقوب حسين من الجلزون يدخل يومه السادس من الإضراب عن الطعام

الأسير يعقوب حسين من الجلزون يدخل يومه السادس من الإضراب عن الطعام

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أبومويس يُشارك بالمؤتمر الدولي الثاني المحكم حول &#34;المسؤولية المجتمعية للجامعات التزام وتشريعات&#34;

أبومويس يُشارك بالمؤتمر الدولي الثاني المحكم حول "المسؤولية المجتمعية للجامعات التزام وتشريعات"

الخارجية والمغتربين: التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي بالضفة نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي

الخارجية والمغتربين: التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي بالضفة نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي

وزارة الثقافة: رام الله ضمن قائمة (يونسكو) للمدن المُبدعة

وزارة الثقافة: رام الله ضمن قائمة (يونسكو) للمدن المُبدعة

صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم

صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم

منوعات

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

هاني رمزي يُفاجئ جمهوره بخسارته الكثير من وزنه

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

ريم غزالي مُصابة بورم سرطانيّ.. وشقيقتها سلمى تغلقُ التعليقات

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

عربي

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية لحكومة الوفاق الوطني

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

قتلى وجرحى من المتظاهرين العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء