اشتية: نرحب بالتقدم المهم الذي جرى للتحضير للانتخابات ونريد لها أن تتم

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رام الله - دنيا الوطن

رحب الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، بالتقدم المهم الذي جرى للتحضير للانتخابات الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة تريد لهذه الانتخابات أن تتم.



وقال اشتية في مستهل كلمته خلال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله: "هناك إرادة لدى الرئيس لإتمامها وإعادة الاشعاع الديمقراطي لشعبنا، وعدة رسائل لدول حول العالم أرسلت للضغط من أجل اجراء الانتخابات بالقدس".



وفي سياق آخر، أكد اشتية، أن إسرائيل مازلات تحتجز أموال الأسرى والشهداء، مشيرا إلى أن الازمة قائمة، وان الحكومة ستبقى الوفية لإلتزاماتها تجاههم والشعب الفلسطيني.



وفيما يتعلق بزيارة الحكومة المقرر الأسبوع المقبل إلى السويد، قال اشتية: "سنقوم بزيارة للسويد الأسبوع القادم بتوجيه من الرئيس عباس وهي مهمة وتتويج وحصاد لما يزرعه الرئيس على الساحة الدولية"، موضحا في الوقت ذاته، أن لها أهمية كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية، والمعددة، بحضور مؤتمر الاشتراكية الدولية.



وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء، أن هناك نشاط وطني كبير بما يتعلق بالمنتج الوطني والاستراتيجية الفلسطينية بالانفكاك وإحلال الواردات.