بلدية نابلس تُوضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل خطط إزالة التعديات بالمدينة

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خاص دنيا الوطن

أكد عمر الدبعي، رئيس الدائرة الإدارية في بلدية نابلس، أن البلدية شرعت بعمليات خاصة بإزالة التعديات في جميع المناطق بمحافظة نابلس.



وأوضح الدبعي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن العمليات خاصة بإزالة كل المخالفات والتعديات من المحلات في مدينة نابلس، سواء التعديات الأمامية أو الخلفية، والذين لم يلتزموا بالإخطارات التي أرسلتها لهم البلدية.



وقال الدبعي: "العمليات جاءت بردود فعل إيجابية، حيث أصبح هناك التزام واضح من قبل المواطنين، حيث إنهم يحاولون تصويب أوضاعهم في البلدية".



وأشار الدبعي، إلى أن هذه الخطة دائمة، وغير مقرونة بفترة زمنية محددة، لافتاً إلى أن البلدية لن تنهي هذا الملف، ولن تقف عند منطقة معينة، وأنه سيتم التعامل مع كافة المخالفات، حيث تم إعطاء المواطنين المخالفين فترة معينة لتصويب أوضاعهم.



وبين أنه تم دعوة عدد من المواطنين المخالفين على طاولة الحوار، للالتزام بما هو المطلوب منهم، حتى لا تضطر البلدية لاتخاذ القانون بيدها.