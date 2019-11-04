وزارة الثقافة: رام الله ضمن قائمة (يونسكو) للمدن المُبدعة





كما واعتبرته من ناحية أخرى، تحدياً إيجابياً كبيراً، يجب المراكمة عليه، وتعميمه على المدن الفلسطينية كافة.



وقالت الوزارة: إنها إذ تعبر عن اعتزازها بهذا المنجز المهم، فإنها تفخر بما فعلته بلدية رام الله ومؤسساتها في هذا المجال الذي جعل الفعل الثقافي فعلاً عالمياً منافساً، برغم سياقات الاحتلال الناغرة بوحشيتها في كل فعل فلسطيني، ولو كان إنسانياً بحتاً.



وأضافت: إننا في وزارة الثقافة، إذ نؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه بلدية رام الله في كافة المجالات المختلفة الخدماتية والبنية التحتية للمدينة، وكما تلعب دور مهاماً في خلق ثقافة وطنية عربية إنسانية تقدمية ديمقراطية مبدعة ومتجددة... ثقافة تصون التعددية الفكرية والسياسية والدينية والجمالية ومنفتحة على الثقافات الأخرى.



وباركت الوزارة لشعبنا العظيم بشكل عام، ولبلدية رام الله ومؤسساتها ومواطنيها هذا الإنجاز، الذي إن دل على شيء فإنما يدل على مقدرة المدينة الفلسطينية والمؤسسات والناس على تكريس فعل ثقافي جمالي أصيل منتمٍ لسياقات المكان الوطنية، ومبدع في استطالته الكونية التي جعلت المؤسسة الدولية تلتفت إليه بعين الإعجاب.



وأعربت عن شكرها وتهنئتها كل القائمين بالبلدية على جهودهم العظيمه التي لولاها لما حصلت فلسطين عامة ورام الله خاصة على هذا الإنجاز، وهذا يعتبر مسؤولية إضافية، تتطلب مجهوداً أكبر وتنسيقاً عالياً مع كافة المؤسسات الثقافية والفنية ليستمر الإنجاز ويكبر ويتمدد إلى المدن الفلسطينية كافة.

رام الله - دنيا الوطناعتبرت وزارة الثقافة، أن إعلان الأمين العام لمنظمة (يونسكو) أودري أزولاي، عن انضمام مدينة رام الله للشبكة العالمية التابعة لـ (يونسكو)، والمسماة (شبكة المدن المُبدعة) في مجال الموسيقى إلى جانب 65 مدينة في العالم، انضمت للشبكة هذا العام؛ ليصبح عددها 246 مدينة، إنجاز وطني ثقافي مميز، يُحتذى به.