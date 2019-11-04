حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية بشن حرب عسكرية على القطاع

ردت حركة حماس، اليوم الاثنين، على التهديدات التي يطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بشأن شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.





وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم: إن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للمقاومة ولأهلنا في غزة تعكس الأزمة الحقيقية التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي جراء صمود المقاومة وثباتها، وتثبيتها معادلات الردع، وفشله في كسر إرادتها، أوالنيل من عزيمتها.



وأوضح برهوم، وفق الموقع الرسمي للحركة، أن هذه التهديدات المتواصلة لن تخيف المقاومة، ولن تثنيها عن الاستمرار في استعداداتها وتطوير قدراتها، ورص صفوفها للدفاع عن شعبنا والتصدي لأي عدوان، مشددًا على أنها لن تتهاون لحظة واحدة في القيام بواجبها في حماية شعبنا وأرضه ومقدساته مهما بلغت التضحيات.



وأضاف: "العدو الصهيوني لن يفلح في هذه البروباغندا في التأثير على معنويات أبناء شعبنا وأهلنا في غزة، موضحًا أنها ستشكل حافزًا لمزيد من الالتفاف حول المقاومة والتمسك بها والانخراط في صفوفها"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطن