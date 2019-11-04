قيادي فلسطيني: غالبية الفصائل تُصر على أن تكون الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل

خاص دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أنه يوجد إصرار كبير من الغالبية الساحقة، على أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.وقال أبو ظريفة لـ"دنيا الوطن": إن ما تم الاتفاق عليه، هو موافقة القيادة الفلسطينية، على إصدار مرسوم رئاسي واحد يحمل موعدين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.وأوضح أن لقاء الأمس، ما بين الفصائل ولجنة الانتخابات المركزية، من أجل ضمان عقد الانتخابات، مبينًا أن الاجتماع القيادي المُقرر مهم جدًا عقده؛ ويهدف لبحث إزالة كافة العقبات التي قد تكون في طريق الانتخابات.