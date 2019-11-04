كهرباء غزة: سيتم فصل خط 11 المغذي لخانيونس ساعتين يوم الأربعاء

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن الشركة الإسرائيلية، تنوي فصل خط رقم 11 المغذي لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، يوم الأربعاء المقبل.



وأشارت الشركة في تصريح أصدرته اليوم الاثنين، إلى أن فصل الكهرباء عن المحافظة، سيكون بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، لافتاً إلى أن الفصل سيكون بشكل طارئ بسبب أعمال صيانة داخل أراضي 48.











رام الله - دنيا الوطن