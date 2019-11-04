صرف راتب كامل للموظفين بالضفة وغزة وباقي مستحقات يوليو اليوم

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.





وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك): إنه سيتم صرف كامل رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، وباقي مستحقات شهر تموز/ يوليو، اليوم الاثنين، عبر الصراف الآلي.





وأضافت الوزارة :"أنه بعد ذلك، يتبقى في ذمة وزارة المالية الفلسطينية، متأخرات شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين، حيث سيتم سدادهم خلال الشهرين المقبلين.









رام الله - دنيا الوطن