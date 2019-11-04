الاحتلال يستولي على 129 دونماً جنوب الخليل و150 غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 129 دونماً من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، في وقت أخطرت بالاستيلاء على نحو 150 دونماً من أراضي بيت لقيا غرب رام الله.



وأوضحت مصادر، أن ما يسمى "قائد قوات جيش الاحتلال، أصدر أمراً عسكرياً بالاستيلاء و"وضع اليد" على 129 دونماً، تقع ضمن حدود الظاهرية في الحوض رقم 4 في موقع وادي الخليل، وضمن حدود السموع في الحوض رقم 6 في موقع الشيخ عتين خربة عتين.



وأشارت إلى أن الهجمة الاستيطانية، التي طالت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية بحجة شق طرق، وبناء جدار الفصل العنصري، وتوسيع المستوطنات، هدفها ترحيل المواطنين، وإنهاء التواصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية.



وفي سياق متصل، قالت بلدية بيت لقيا، في بيان: إن الاحتلال سلم قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على نحو 150 دونماً من أراضي المواطنين في بلدة بيت لقيا من الجهة الجنوبية المحاذية للجدار، وذلك لدواعٍ أمنية، حسب ما جاء في القرار.



وأوضحت، أنه فور استلامها للقرار، تواصلت مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والجهات ذات الاختصاص؛ لمتابعة الموضوع، كما حددت أرقام قطع الأراضي المستهدفة، ومالكيها.