الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 2000 دونم من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.



وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب مشاعلة، بأن المواطنين عثروا صباح اليوم، على إخطارات تم وضعها داخل أراضيهم أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون، تتضمن الاستيلاء على أراضي مزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمر، تبلغ مساحتها قرابة 2000 دونم في مناطق "الخور"، و"وادي الخنزير"، والحيلة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية، وصولا إلى مستوطنة (بيت عاين) شرقاً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).