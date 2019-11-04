مسؤول إسرائيلي يتراجع عن تصريحاته بشأن الجنود الإسرائيليين بغزة





وقال بلوم: إن منغيستو وهشام السيد، دخلا قطاع غزة عدة مرات وتم إعادتهما بسبب حالتيهما العقلية، لكنه تراجع عن مقولته هذه بشأن منغيستو، وأوضح أنه كان يقصد السيد فقط، وفق إذاعة (مكان).



وأضاف بلوم: "هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها هذان الشخصان إلى غزة، لقد أعادتهما حماس لأنها رأت أنهما يعانيان من مرض نفسي، في المرتين السابقتين اللتين عبر فيهما السيد الحدود، تم إعادته لأنه حتى حماس، وقفت على حالته العقلية، وفي المرة الثالثة، تركوهما هناك".





وقال أيضًا: إنه "ليس من المستبعد" أن يكون منغيستو على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعرف أن حماس تحتجزه؛ ووفقاً له، فإن إسرائيل تقدر أن السيد لا يزال على قيد الحياة.



وقال بلوم في المقابلة: إنه تم إحراز تقدم مع حماس لاستعادة الاثنين، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تقترب من صفقة لتبادل الأسرى، أجاب: "إننا نحرز خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حماس ليست ناضجة كفاية، والفجوات واسعة للغاية بين مطالبهم المجنونة، وما يمكن أن تقدمه إسرائيل، لكننا بالتأكيد نتقدم في هذا الموضوع".



وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين، أيضًا، إن المكتب حدد لأول مرة "وجود قنوات تعمل في وقت واحد في اتجاهات متعددة".





وأضاف أن حماس "لا تزال لا تفهم أن شيئًا ما قد تغير في الجمهور الإسرائيلي" وقدر أن مثل الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح الجندي المختطف جلعاد شليط لن تتكرر.

رام الله - دنيا الوطناعتذر منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يارون بلوم، لعائلة أبرا منغيستو، أمس الأحد، بعد قوله: إن أبرا عبر الحدود إلى قطاع غزة أكثر من مرة.