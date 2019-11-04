صيدم: الإرادة الفلسطينية أقوى وأعتى من الغطرسة الإسرائيلية





جاء ذلك، خلال زيارته الأسير المحرر جميل عوض، الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال، بعد قضاء 18 عاماً في السجون الإسرائيلية.





كما شملت زيارة الأسيرين أمجد الزين، وإياد ابو قبيطة، بمناسبة الإفراج عنهما من سجون الاحتلال.









كما طالب صيدم كافة القوى الدولية والإنسانية والحقوقية التدخل العاجل لوقف معاناة الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، داعياً أبناء شعبنا في كافة أمكان تواجدهم للتكاتف والوحدة نصرةً للأسرى وقضيتهم.



وقام صيدم خلال زيارته ليطا، بزيارة تضامنية مع والدي الأسير بكر النجار، المحكوم بالمؤبد، حيث أكد تضامنه مع والديه المسنين. وهنأ صيدم الأسرى المحررين جميعاً وعائلاتهم بسلامة العودة ومتمنياً الفرج القريب لكافة أسرى الحركة الوطنية الفلسطينية، مشيداً في الوقت ذاته بصلابة وعنفوان الأسرى وصمودهم.كما طالب صيدم كافة القوى الدولية والإنسانية والحقوقية التدخل العاجل لوقف معاناة الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، داعياً أبناء شعبنا في كافة أمكان تواجدهم للتكاتف والوحدة نصرةً للأسرى وقضيتهم.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، د. صبري صيدم خلال زيارته مجموعة من الأسرى المحررين في يطا، على أن الإرادة الفلسطينية، أقوى وأعتى من الغطرسة الإسرائيلية التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وأن الحركة الأسيرة إنما تشكل عنواناً للصمود الفلسطيني.